Кехман заявил, что Бузова сама должна платить МХАТу за выступления

Новый руководитель МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что Ольга Бузова сама должна заплатить театру за выступления. Свое радикальное высказывание он сделал в интервью журналистам петербургской газеты «Фонтанка».

«Ольга может говорить все что угодно. Но у нас есть соответствующие бумаги. Теперь она предъявляет театру какие-то деньги, а я считаю, что это она должна была платить нам за то, что выходит на сцену», — таким образом Кехман прокомментировал недавний скандал с певицей, которая потребовала от театра гонорары.

По словам руководителя МХАТа, спектакль «Чудесный грузин», в котором должна была играть Бузова, отменили из-за низких продаж билетов. Однако Бузова предоставила отчеты, которые говорили, что билеты, наоборот, продавались хорошо.

Теперь Бузова захотела вернуть деньги за те два спектакля, которые должны были пройти в ноябре и декабре, но Кехман не стремится платить ей за выходы на сцену, которые не состоялись. Гонорар певицы за два показа должен был составить около половины миллиона рублей.