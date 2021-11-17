Генеральный директор МХАТа убрал из репертуара спектакль с Бузовой

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман решил убрать из репертуара театра спектакль «Чудесный грузин». Одну из ролей в нем сыграла певица Ольга Бузова.

Об этом Кехман сообщил журналу Forbes.

«Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль — „Чудесный грузин“ — я уже снял. Думаю, еще три-четыре названия, а может быть, больше тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — отметил он.

До этого он заявлял, что собирается сам посмотреть эту постановку, прежде чем решать, оставить ее в театре или нет. Он также подчеркнул, что планирует сделать театр резидентом двух оркестров к 2022 году. Он уверен, что к такой концепции тяготели Станиславский и Немирович-Данченко. Кехман уточнил, что хочет провести полный аудит театра и создать «правильный контент».

Кехман также анонсировал ряд глобальных перемен, в том числе сокращение нетворческого штата сотрудников. По словам нового гендиректора театра, в учреждении числится слишком большое количество людей — из-за этого происходит «разбазаривание» государственных денег.