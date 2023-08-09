Знаменитости 09 августа 2023, 18:48 Казарновская раскрыла секрет популярности певца Shaman Операная певица Казарновская: Shaman подобрал код к сердцам слушателей РИА «Новости»

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Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) «подобрал код» к сердцам слушателей, поэтому ему удалось обрести популярность. Такое мнение выразила артистка Любовь Казарновская в Rutube-шоу «Так сказать».

По ее словам, россияне больше не хотят слушать лиричные композиции. Жителям страны нужные патриотические песни о силе духа. Как уточнила оперная певица, Shaman учел обстановку в России, а его песни «сработали на время». Он обрел огромный круг поклонников, которые уверены в необходимости такого талантливого человека в стране.

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«Он подобрал код. Дальше его творческий путь покажет, это надолго или это в моменте и в той ситуации, в которой он возник», — подчеркнула Казарновская.

Песня «Я русский» стала популярной, потому что сейчас слушателей волнует музыка, попадающая под обстановку, а не тонкая и чувственная. Люди находятся в напряжении, поэтому не хотят лирику. Так в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная», которая осталась в сердцах россиян на века, добавила оперная певица.

В июле клип Дронова «Мой бой», который сняли в зоне проведения спецоперации, набрал один миллион просмотров на YouTube меньше чем за сутки. В тренды ролик вышел сразу на второе место.