Знаменитости 27 марта 2023, 04:19 «Казалось, что жизнь закончена». Екатерина Климова призналась в домогательствах со стороны трех режиссеров StarHit: актриса Климова рассказала, что ее домогались три режиссера Кинопоиск

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Российская актриса Екатерина Климова призналась, что трижды в своей карьере сталкивалась с домогательствами со стороны режиссеров. Все это произошло в один год, написалStarHit.

«У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три… Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?» — рассказала актриса.

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Климова отметила, что тогда ей казалось, что ее жизнь и карьера на этом этапе закончились. Но артистке удалось не впасть в отчаяние, взять себя в руки. Климова прокомментировала ситуацию с голливудскими актрисами, которые обвинили в изнасиловании Харви Вайнштейна.

«У тебя есть возможность встать и уйти, не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Но если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить», — заявила российская актриса.

Американский суд приговорил голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна к 16 годам заключения по делу об изнасиловании. Эти годы добавили к 23, к которым его приговорил суд ранее за сексуальное насилие в Нью-Йорке в 2020 году. Исходя из общего количества лет тюремного заключения, 70-летний продюсер никогда не выйдет на свободу,