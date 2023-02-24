Мир 24 февраля 2023, 01:22 Вайнштейну добавили 16 лет к 23-м по делу об изнасиловании NYT: продюсера Вайнштейна приговорили к еще 16 годам по делу об изнасиловании РИА «Новости»

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Американский суд приговорил голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна к 16 годам заключения по делу об изнасиловании. Об этом сообщила газета The New York Times.

Вайнштейна признали виновным в совершении сексуальных преступлений в округе Лос-Анджелес. Срок в 16 лет добавили к 23 годам, к которым его приговорил суд ранее за сексуальное насилие в Нью-Йорке в 2020 году.

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Исходя из общего количества лет тюремного заключения, 70-летний продюсер никогда не выйдет на свободу, пишет издание. Его здоровье стремительно ухудшается.

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Адвокаты потребовали пересмотра дела. По их мнению, присяжных неверно проинструктировали и не предоставили доказательства.

Вайнштейн известен по фильмам «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир» и «Город грехов».

Вайнштейна признали виновным по трем обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах в декабре 2022 года. Прокурор заявил, что продюсер использовал свое голливудское влияние, чтобы заманивать женщин на личные встречи и нападать на них. Продюсер не признал себя виновным по всем семи обвинениям.