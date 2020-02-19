«Казалась такая скромная»: Асмус показала фото из душа и не забыла про самоиронию

Скандал вокруг откровенной сцены в «Тексте» с Асмус только-только утих, но актриса снова подогрела к себе интерес. Она показала черно-белое фото из душа и сопроводила его списком из хештегов. Получилось смешно, а главное, со здоровой самоиронией.

В кадре Кристина Асмус стоит полубоком на фоне кирпичной стены. Сверху на обнаженную актрису льется вода, и она прикрывает грудь рукой.

Под фото Асмус написала целый список хештегов в стиле того, что обычно оставляют хейтеры в комментариях. Там можно увидеть фразы из разряда: #послетекстанеотмыться, #накормитеасмус, #ктотебяснимал, #агдепетров и так далее.

Еще там есть фразы «завидую Гарику» и сразу под ней «не завидую Гарику». Актриса предположила, что кто-то обязательно бы попросил показать кадр немного пониже.

Перечень Асмус практически не оставил шанса для маневра подписчикам — все мысли уже озвучены самой актрисой. Но тем не менее комментариев собралось много. Некоторые были довольно негативными.

«Че она все время голой себя показывает? Она так нравилась мне, казалась такая скромная, непохожая на других, но она оказывается переплюнула всех», — написал один из пользователей.

«Уже вся страна все видела. Че там скрывать», — продолжил другой.

Многие все же фотосессию одобрили и поддержали идею Асмус.

«Хештеги — шедевр! Кристина Харламовна — вы лучшая!» — написала поклонница актрисы.

«Трудно быть красивой, молодой, сексуальной и талантливой женщиной», — заметили в комментариях.

Ранее актрису раскритиковали за постельную сцену в фильме «Текст». Хейтеры Асмус призывали ее супруга развестись с ней и даже лишить ее родительских прав.