Знаменитости 07 марта 2024, 10:41 Катя Лель снизила ценник на выступления из-за невостребованности Mash: концерты Кати Лель подешевели в 4 раза из-за невостребованности на 8 Марта Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Волна мирового успеха Кати Лель начала сходить на нет. На этом фоне стоимость концертов певицы упала в четыре раза, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, спрос на выступления Кати Лель резко снизился к 8 Марта. По этой причине артистке пришлось установить более низкие цены на корпоративы, она также согласилась за всю шоу-программу исполнить хит «Мой мармеладный» 12 раз.

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Mash уточнил, что в новогодние каникулы звезда выступала за четыре миллиона рублей. Такая стоимость обуславливалась ее популярностью в зарубежном TikTok. Однако через два месяца ситуация изменилась не в лучшую сторону для певицы, и теперь она готова петь за миллион рублей.

Лель также предлагает выступить дуэтом с любым гостем на частном мероприятии за дополнительные 500 тысяч рублей. Сейчас у артистки на Международный женский день есть два заказа.

Журналисты также раскрыли скромный райдер звезды. В него входят три парковочных места, адекватные секьюрити, плотные шторы в гримерках, стулья, зеркало, гладильная доска, утюг, вода, чай, хлеб и нарезка на троих. При этом Лель приветствует инициативу клиентов.

Ранее Катя Лель сообщила, что после мировой популярности ее песни «Мой мармеладный» она не смогла подписать контракт на ремейк трека. Всеми правами на композицию обладает продюсер Максим Фадеев.