Знаменитости 12 февраля 2024, 11:25 Life: Катя Лель не смогла заключить контракт на ремейк «Мармеладного», поскольку права на композицию ей не принадлежат

Читать 360tv в

Певица Катя Лель публично призналась, что после популярности ее трека «Мой мармеладный» во всем мире она не смогла заключить контракт на ремейк песни. Все права на композицию принадлежат продюсеру Максиму Фадееву, сообщил Life.

С коммерческими предложениями к Лель обратились крупнейшие мировые звукозаписывающие компании. По предварительной информации, Максим Фадеев не сошелся в цене с иностранными представителями индустрии.

Реклама

Сама Катя Лель также посетовала, что ничего не заработала с композиции, резко ставшей популярной в Сети.