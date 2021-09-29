Кассету с неизвестной песней и интервью Джона Леннона продали на аукционе

Кассетная запись с интервью датских школьников с бывшим солистом The Beatles Джоном Ленноном и Йоко Оно, в котором исполнитель спел ранее неизданную песню, ушла с молотка на аукционе в Копенгагене.

На странице аукциона Bruun Rasmussen Auctioneers в Instagram говорится, что 33-минутная аудиозапись была продана за 370 тысяч датских крон, что составляет около 58,3 тысячи долларов.

«Наконец, спал весь ажиотаж вокруг сегодняшних живых торгов небольшой магнитофонной записи Джона Леннона 1969 года. Она ушла с молотка 370 000 датских крон — более чем на 100 000 датских крон сверх предварительной оценки», — привела «Газета.ru» фрагмент из сообщения аукциона.

Запись датирована декабрем 1969 года. В тот день музыкант с супругой оказался в датской провинции Северная Ютландия, где они встретились с четырьмя местными школьниками. Молодые люди взяли интервью у известного музыканта и попросили его исполнить несколько композиций.

На записи Леннон рассуждает о дружбе, своем видении мира и разделении поколений. В какой-то момент он поет композицию Give Peace a Chance, а также неизвестную и неизданную песню Radio Peace.