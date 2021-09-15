Кассету с неизвестной песней и интервью Джона Леннона выставили на аукцион

Крупнейший аукционный дом Скандинавии Bruun Rasmussen объявил, что одним из лотов предстоящих торгов станет аудиокассета с записью интервью Джона Леннона и его жены Йоко Оно. На записи участник The Beatles спел неизданную песню Radio Peace.

Запись датирована декабрем 1969 года. В тот день музыкант с супругой оказался в датской провинции Северная Ютландия, где они встретились с четырьмя местными школьниками. Молодые люди взяли интервью у известного музыканта и попросили его исполнить несколько композиций.

Спустя почти 50 лет они выставили на продажу кассету с записью того вечера, а также серию фотографий, которые они тогда сделали.

Продолжительность записи составляет 33 минуты. Леннон рассуждает о дружбе, своем видении мира и разделении поколений.

В какой-то момент Джон Леннон поет композицию Give Peace a Chance, а также неизвестную и неизданную песню Radio Peace.

Звукооператором записи выступил Джеспер Юнгерсенон. Он отметил, что та встреча оказала большое влияние на его дальнейшую жизнь.

«Тогда мы не были так озабочены знаменитостями, как сегодняшняя молодежь. Вместо этого мы видели Джона Леннона и Йоко Оно как неких политических пророков и символов мира», — рассказал он.

Интервью у музыканта взял главный редактор школьной газеты Карстен Хейен. Он убедил директора учебного заведения освободить его вместе с друзьями от занятий ради встречи с Ленноном. О том, что участник The Beatles приехал в Северную Ютландию, школьники услышали по радио. Звукозаписывающее оборудование они одолжили на радиостанции и на попутке доехали до дома священника, где остановился музыкант с женой.

Легендарный квартет тогда доживал свои последние дни. Леннон работал над сольным альбомом после выхода пластинки Abbey Road. В Данию он прибыл в качестве сопровождающего своей жены. Йоко Оно тогда оспаривала опекунство над своей пятилетней дочерью Киоко, которую родила от режиссера Энтони Кокса. Отец увез девочку без согласия матери, и она хотела забрать ее обратно.

Легендарная пара согласилась дать только одну пресс-конференцию, куда проникли четверо школьников, которые сохранили на протяжении многих лет аудиозапись.

Песню Radio Peace Джон Леннон впервые исполнил в 1969 году в Монреале. Он говорил, что хочет открыть радиостанцию в Амстердаме с таким названием. Трек считается продолжением Give Peace a Chance и никогда не выходил в записи.