Рэпер Канье Уэст разрушил свой новый дом

Известный американский рэпер Канье Уэст разрушил дом, который приобрел в сентябре 2021 года за 6,3 миллиарда рублей. Здание располагается на берегу в Малибу. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на британское издание Daily Mail.

В Сети опубликовали фото, на которых изображен дом с демонтированной крышой и панорамными окнами. Первые два этажа дома спрятали за темной тканью. На входе в особняк установили табличку «Запретная зона. Вход только для персонала». При этом на протяжении последних дней рабочих в доме не наблюдали. Участок оградили конусами и красной лентой.