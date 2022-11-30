Знаменитости 30 ноября 2022, 02:47 Канье Уэст и Ким Кардашьян поделили опеку над детьми Певец Канье Уэст и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделили опеку над детьми поровну YouTube

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Бракоразводный процесс американского рэп-исполнителя Канье Уэста и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян официально завершился. Бывшие супруги урегулировали вопросы, касающиеся общего имущества и опеки над детьми, сообщил Cosmopolitan.

Суд решил, что музыкант ежемесячно должен выплачивать бывшей жене 200 тысяч долларов в качестве алиментов на несовершеннолетних детей. Канье и Ким имеют право проводить равное количество времени с наследниками.

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У одной из самых известных пар Америки родились четверо детей: дочери Норт и Чикаго, сыновья Сейнт и Саам. Двое наследников появились на свет благодаря суррогатной матери.

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После расставания с Уэстом Кардашьян состояла в отношениях с комиком Питом Дэвидсоном. Новый бойфренд хорошо ладил с детьми своей возлюбленной, они часто появлялись на публике все вместе.

Однако в августе появилась информация об их расставании. Несмотря на это, западные таблоиды неоднократно публиковали фотографии Ким и Пита, пытавшихся скрыться от вездесущих журналистов.