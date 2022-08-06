Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном

Модель Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон решили расстаться после девяти месяцев отношений. Об этом сообщило издание Е! Online.

Источник, близкий к знаменитостям, уточнил, что пара решила остаться друзьями. По его словам, Кардашьян и Дэвидсон «очень любят и уважают друг друга», но из-за большой загруженности и частых раздельных поездок им сложно поддерживать отношения.

Дэвидсон провел часть лета в Австралии, работая над фильмом «Волшебники!». Кардашьян в это время занималась воспитанием четверых детей вместе с бывшим мужем Канье Уэстом.

По данным источника, решение расстаться они приняли на этой неделе.

Кардашьян и Уэст официально развелись в марте этого года. Заседание суда по этому делу проходило в онлайн-формате. Причем модель подключилась к нему, сидя в шкафу. Она объяснила это тем, что не хотела отвлекаться. Рэпер на заседании вообще не присутствовал. Его адвокат заявил, что Уэст не против развода.