Анна Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила подписчикам на слухи об ухудшении самочувствия своей больной матери. По словам девушки, очередные сведения являются не более чем «очередным бредом журналистов». Об этом сообщила Pravda.Ru.

Ранее Анна заявляла, что не может получить ценных советов от своей матери. Эту информацию расценили таким образом, как будто у Анастасии Заворотнюк случились проблемы с речью. Врачи-онкологи, комментируя подобные слухи, назвали это недобрым знаком.

Позже Анна решила опровергнуть эти сведения, назвав их очередными домыслами. Других подробностей о состоянии матери она раскрывать не стала.

В ноябре прошлого года девушке пришлось отменить свадьбу из-за болезни мамы. Анна давно получила предложение руки и сердца от молодого человека, с которым вместе училась за границей. Торжество пришлось отложить, поскольку в таких печальных обстоятельствах девушке совсем не до праздников.