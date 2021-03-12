Калашникова сообщила, что получила часы за 2 млн после увеличения груди

Звезда ток-шоу Анна Калашникова сообщила, что получила от поклонника бриллиантовые часы Rolex за два миллиона рублей. Она опубликовала фото с подарком в своем Instagram-аккаунте, написал сайт kp.ru.

«Сделала недавно грудь пятого размера и сразу получила в подарок дорогущие часы, — заметила девушка.

По ее словам, точно такие же есть у рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Калашникова уточнила, что аксессуар поклонник заказал для нее еще в декабре минувшего года.

Знаменитость и ранее получала дорогие подарки от ухажеров. Несколько лет назад в этот же день артистка хвасталась красным Bentley Bentayga, который стоит примерно 20 миллионов рублей.

Недавно Калашникова заподозрила таксиста в краже сумки за 800 тысяч рублей. Она объяснила, что подарила портфель Hermes своему избраннику Ивану на романтическом свидании в ресторане. Пара отмечала в Дубае Новый год, Рождество, день рождения молодого человека и годовщину знакомства. Вернувшись в Москву, девушка и ее возлюбленный воспользовались услугами такси, причем вызвали машину представительского класса.