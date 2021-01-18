Модель Анна Калашникова заподозрила таксиста в краже сумки за 800 тысяч рублей

Возвращение актрисы и модели Анны Калашниковой в Москву с отдыха в Дубае омрачил неприятный инцидент. После поездки на такси девушка и ее молодой человек недосчитались дорогого портфеля от Hermes.

Калашникова подарила портфель стоимостью около 800 тысяч своему избраннику Ивану на романтическом свидании в ресторане. Об этом модель рассказала сайту kp.ru. Пара отмечала в Дубае Новый год, Рождество, день рождения молодого человека и годовщину знакомства.

«Это лимитированная вещь. Таких в мире всего несколько. Поэтому стоил портфель дорого — около 800 тысяч рублей», — рассказал актриса, получившая в ответ поход по бутикам почти на миллион.

Вернувшись в Москву, Калашникова и ее возлюбленный воспользовались услугами такси, причем вызвали машину представительского класса.

«Сумок было очень много. И когда мы приехали домой, одной из сумок мы недосчитались. Водитель лишь развел руками, мол, ничего не брал», — поделилась модель. По ее словам, в пропавшей сумке лежали именно портфель Hermes и косметичка с украшениями.

Анна обратилась в такси с жалобой и попросила вернуть пропажу. Официального ответа от сервиса она пока не получила. Если такого не будет, девушка намерена обратиться в полицию. Поведение водителя в целом показалось актрисе странным.

«Задавал много навязчивых вопросов во время поездки и отпускал сальные шуточки. Будем разбираться, куда он дел нашу сумку», — заключила Калашникова.