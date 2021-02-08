«Это на самом деле я»: Дана Борисова прокомментировала слитое в Сеть интим-видео со своим участием

«Мне прислали ссылочку на это видео, и должна сказать, что девушка, которая на нем изображена, действительно очень похожа на меня. В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7-8 лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики», — пояснила знаменитость.

Она объяснила, что на этом видео «совершенно другая Дана». Борисова отметила, что теперь выглядит по-другому. Например, она уже носит другую прическу, и интерьеры на видео старые. Телеведущая напомнила, что давно созналась в своем прошлом с наркотиками. По словам звезды, запись эротических видео оказалась «следствием опасных экспериментов с ними».

Помимо прочего, Дана обвинила в сливе записи актрису Анну Калашникову, с которой у нее плохие отношения. Как считает Борисова, девушка злится, ведь ведущая придала огласке историю своей наркозависимости, в которую оказалось вплетено имя Калашниковой.

Модель подчеркнула, что 26 апреля будет отмечать четыре года трезвости без единого срыва на алкоголь и наркотики.