Знаменитости 12 апреля 2024, 15:09 «Какими нужно быть имбецилами?» Жена Ильи Соболева закатила скандал из-за его флирта с Седоковой Жена комика Соболева закатила скандал из-за его флирта с певицей Седоковой РИА «Новости»

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Жена юмориста и ведущего Ильи Соболева Наталья устроила скандал из-за поведения комика. Это произошло после того, как он сфотографировался, сидя на коленях у певицы Анны Седоковой. Свое недовольство супруга выразила публично в личных соцсетях.

Женщина поделилась, что ей крайне неприятно наблюдать такое поведение мужа. Она назвала поведение комика безответственным и низким, а откровенный флирт — недопустимым.

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«Мне это не нравится, я к себе такого отношения не хочу терпеть. Говорю прямо об этом. Для меня это днище, когда женатый мужчина и женатая девушка делают вещи, не согласованные с их партнерами. Какими нужно быть имбецилами?» — высказалась Наталья.

Девушка рассказала своим подписчикам, что прилагает много усилий, чтобы сохранять привлекательность для своего мужа, учитывая его популярность среди женщин. По ее словам, раньше она слишком сильно мучилась ревностью, но затем проработала свою самооценку и поменяла восприятие.

Юморист Илья Соболев, ставший мужем Натальи Пахомовой в 2011 году, воспитывает вместе с ней троих детей: двух дочерей, Софию и Еву, и сына Ивана.

Полгода назад комик пожаловался на компанию «Аэрофлот» из-за неприятной ситуации во время перелета. По его словам, грудному ребенку не позволили быть вместе с мамой в бизнес-классе.