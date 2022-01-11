«Какая-то эра вирусов». Заболевший Гарик Харламов рассказал о своем состоянии

Комик Гарик Харламов поблагодарил за поддержку всех неравнодушных, кого напугала его вчерашняя фотография с капельницей. Резидент Comedy Club сообщил, что продолжает лечение.

«Вчера рука с капельницей вызвала бурную реакцию и много слов поддержки. За что огромное вам спасибо!» — поблагодарил Харламов подписчиков на своей странице в Instagram.

Харламов отметил, что эта поддержка работает на практике, потому что сегодня его рука уже без капельницы, и показал фото. Но добавил, что это, скорее всего, «до вечера».

«Рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное», — написал он.

Комик пошутил, что здоровые части тела не будет выкладывать, лучше покажется целиком, когда полностью выздоровеет. Напоследок он пожелал всем беречь себя. При этом намекнул, что у него не ковид, а еще более тяжелая инфекция. Какая именно, не уточнил.

«Какая-то эра вирусов началась, блин. И как выясняется, ковид не всегда самый тяжело переносимый», — указал он.

Представитель Харламова Ксения в беседе с «360» не стала раскрывать подробности того, где лечится комик.

«Больше того, что написано в соцсетях, у нас информации не будет», — сказала она.

Накануне Харламов написал, что у него температура 39,6 градуса, под фотографией с капельницей. Он также пожаловался, что в Новый год перенес ангину и грипп.