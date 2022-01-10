Харламов пожаловался на перенесенные в Новый год грипп и ангину

Резидент Comedy Club Гарик Харламов объяснил временное отсутствие постов в социальных сетях. Оказалось, комик в новогодние праздники заболел.

Харламова подкосили грипп и ангина. Об этом резидент Comedy Club сообщил подписчикам в Instagram.

«Я заболел. Неожиданно выяснилось, что, помимо ковида, на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень», — признался он.

Болеть, подчеркнул Харламов, «неприятно и дико скучно». По словам комика, день гриппующего человека складывается из просмотра телевизора, YouTube и сна.

«Смотришь телек, YouTube, потом вырубаешься, потом потеешь, потом опять вырубаешься. Короче говоря, не самое лучшее времяпрепровождение», — рассказал Харламов в новом ролике, исполнив короткую песню и объяснив ее температурой 37,7.

Недавно над резидентом Comedy Club пошутила его бывшая жена Кристина Асмус. Она разместила в Сети видео с хот-догом из Дубая и назвала ролик самой дорогой в жизни рекламой.