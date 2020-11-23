«Какая красотка!»: Галкин снял на видео нарядную Пугачеву

«Какая красотка!», — процитировал юмориста сайт «Дни.ру».

Примадонна ответила, что Галкин «отхватил себе Жар-птицу». После этого она начала позировать на камеру под музыку.

Накануне хореограф Мигель заявил, что у Пугачевой скверный характер. Такое мнение сложилось у него после сотрудничества с артисткой. По его словам, она многое позволяла себе во время съемок проекта «Рождественские встречи». Впервые о ссоре наставник шоу «Танцы» упомянул два года назад, но тогда не захотел делиться подробностями.

Продюсеру неприятно вспоминать о периоде сотрудничества с примадонной. Теперь же он немного разоткровенничался. Мигель некоторое время наблюдал за отношением певицы к коллегам и участникам шоу. Хореограф видел целый ряд артистов, которые стояли с опущенной головой. В это время их отчитывала Пугачева. Подход певицы к людям он назвал не самым лучшим.