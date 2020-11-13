«Там была жесть». Мигель рассказал о скверном характере Пугачевой

Пугачева чересчур многое позволяла себе во время съемок проекта «Рождественские встречи». Впервые о ссоре наставник шоу «Танцы» упомянул два года назад, но тогда не захотел делиться подробностями. Хореографу неприятно вспоминать о периоде сотрудничества с примадонной. Теперь же он немного разоткровенничался.

Мигель некоторое время наблюдал за отношением певицы к коллегам и участникам шоу.

«Там была жесть. Там жесть была, в которой я не захотел участвовать. После этого я пообещал себе, что никогда больше не буду работать с Аллой Борисовной, хотя после этого она обращалась ко мне с предложением», — заявил Мигель.

Хореограф видел целый ряд артистов, которые стояли с опущенной головой. В это время их отчитывала Пугачева. Подход певицы к людям он назвал не самым лучшим. Для хореографа знаменитость — неприятный человек, отметило РИА ФАН.

В ту встречу Мигель полностью выполнил работу и сказал Пугачевой «спасибо». Певица назвала хореографа своенравным.