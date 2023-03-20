20 марта 2023, 19:59
«Как отца потерять». Директор группы Cream Soda поделился воспоминаниями о погибшем Свиргунове
Директор группы Cream Soda Никита: Свиргунов постоянно рвался к новым вершинам
Основатель группы Cream Soda Дмитрий (Нова) Свиргунов был светлым и замечательным человеком, который постоянно рвался к новым вершинам. Своими воспоминаниями о погибшем музыканте поделился его друг и директор группы Никита. В разговоре с «360» он сравнил эту потерю для всего коллектива с потерей отца.
По словам Никиты, Дмитрий был идейным вдохновителем и лидером большого объединения творческих людей.
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«Это как отца потерять, если можно так выразиться. Лучше друга не пожелаешь. Если бы не он, то и меня бы такого, как я есть, не было… многих из нас. Это гигантская потеря для нас, для всех, без прикрас», — сказал директор группы.
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Одним из главных качеств Дмитрия он назвал стремление к постоянному развитию, которое захватывало всех вокруг.
«Это светлый, замечательный человек, ну и который безустанно, постоянно рвется к новым вершинам, к развитию, что, наверное, одно из важнейших качеств в человеке — совершенствование и развитие, а также развитие всех вокруг себя. Он являлся, наверное, триггером для творческого процесса во всем нашем объединении. Это касается группы Cream Soda и всех прилегающих проектов — вечеринок, концертов, фестивалей. Плюс это гигантский вклад в андеграундную музыкальную сферу», — поделился Никита.
Собеседник «360» рассказал, что Дмитрий поехал в Ярославскую область «отдохнуть дома», немного развеяться и прогуляться. Там живут его мама и близкие друзья.
Дмитрий Свиргунов и еще четыре человека из его компании провалились под лед в селе Диево-Городище под Ярославлем в ночь на 20 марта. Выбрались лишь двое, один из которых скончался в машине скорой помощи. Двух человек по-прежнему не нашли.
Музыка
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