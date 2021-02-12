Кайли Дженнер рассказала о своей диете

Модель Кайли Дженнер рассказала, что старается следить за питанием, но никогда не позволяет себе быть голодной. Об этом сообщило издание Infox.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она рассказала, что натощак выпивает стакан сельдереевого сока ежедневно. Позже завтракает вместе со своей дочерью. Первый прием пищи у нее состоит из хлеба, белка и фруктов. Если Дженнер хочется перекусить, то она выбирает легкие салаты, сэндвич с тунцом или курицу с овощами и рисом.

Также модель обожает блюда мексиканской кухни, например буррито и энчиладу, и азиатской, особенно, суши.

Кроме того она поделилась, что изредка есть фастфуд и пьет алкоголь. Например, она может позволить себе чипсы и пиво. А во время беременности, она регулярно ходила в популярную в Америке сеть быстрого питания и ела там гамбургеры с колой.

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