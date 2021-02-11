Российская актриса Ольга Прокофьева раскрыла секрет своей молодости. В этом году ей исполнится 58 лет.

Актриса считает, что для сохранени стройной фигуры нужно внимательно относиться к размеру порций. Об этом она сообщила в интервью изданию «7Дней».

«Лично у меня нет никакой диеты, я просто мало ем», — сказала она.

Еще одним секретом своей молодости артистка назвала отказ от вредных привычек, особенно курения. Но главное, что делает женщину моложе на несколько лет, Прокофьева считает, ее внутреннее мироощущение.

«Залогом прекрасного внешнего вида являются горящие глаза и выражение лица. Не надо забывать, что позитив должен быть на лице всегда, тогда оно становится привлекательнее, уходит возраст», — отметила звезда «Моей прекрасной няни».

Чтобы поддерживать хорошее настроение и заряд энергии, актриса занимается по утрам гимнастикой. Она заявила, что точно знает, какие спортивные упражнения нужны ее организму.

«Я знаю, что именно нужно моему организму — легкие отжимания, приседания, упражнения для ноги, они минимальные. Секрет: когда чистишь зубы можно выполнять упражнение для ног», — сказала она.

Посещение косметолога и витаминные инъекции, по словам Ольги Прокофьевой, делают с ее внешностью чудеса. Благодаря этому она не прибегала к пластической хирургии.

Прокофьева также раскрыла секрет гладкой кожи. Она использует зимой жирные крема. В свой любимый продукт она добавляет несколько капель натурального масла перед нанесением.