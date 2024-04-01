Знаменитости 01 апреля 2024, 13:46 «Кабанчик». Пополневшая Виктория Боня рассказала, как сбросит вес за 5 дней Пополневшая ведущая Виктория Боня заявила, что сбросит 5 килограммов за 5 дней РИА «Новости»

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Пополневшая телеведущая Виктория Боня поделилась снимком в купальнике и назвала себя «кабанчиком». Она сообщила, что собирается сбросить пять килограмм за пять дней по детокс-программе. Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.

Ведущая продемонстрировала фигуру в желтом бикини. Боня предложила своим подписчикам присоединиться к ее диете и худеть вместе.

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«Таким кабанчиком я еще не была никогда. Я иду на детокс! Пять килограммов уйдут за пять дней. Кто со мной?», — написала она.

Соцсети

Она поделилась, что переживала депрессию из-за длительной разлуки с дочерью. Набор веса также вгоняет ведущую в стресс.

«Я не была дома восемь месяцев! Я так устала быть на чемоданах», — написала Виктория.

Зимой телеведущей Виктории Боне хотели заплатить миллион рублей за интим. Та осталась крайне недовольна — но не самим предложением, а озвученным «гонораром».