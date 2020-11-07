Юрист назвал причины окончания карьеры Джонни Деппа в Голливуде

Джонни Депп может закончить свою карьеру в Голливуде из-за скандала с бывшей женой. Актера уже сняли с главной роли в третьей части франшизы «Фантастические твари».

«Его всегда будет помнить как избивавшего жену, пьяницу и наркомана. Это будет написано на его надгробии», — заявил юрист Марк Стивенс. Его слова приводит Daily Mail.

Решение о том, что Депп больше не появится в «Фантастических тварях» в роли волшебника Геллерта Гриндевальда, приняла студия Warner Bros. Сам актер не согласен с этим. Депп собирается подать апелляцию и доказать свою невиновность.

Голливудский актер проиграл суд против британского таблоида The Sun, который написал о том, что Депп избивал бывшую жену Эмбер Херд. Верховный суд Лондона признал, что публикация не содержит клевету.

Актеры состояли в браке менее двух лет, а разбирательство из-за развода продолжается почти четыре года. Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Судья признал, что 12 из 14 эпизодов насилия действительно имели место. При этом во время заседаний вскрылись нелицеприятные факты про обе стороны.