Знаменитости 01 февраля 2024, 12:47 Юрий Лоза пожаловался на нехватку патриотических песен Юрий Лоза заявил, что его патриотические песни не имеют шанса дойти до слушателя РИА «Новости»

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Российские медиа и концертные площадки не дают россиянам услышать по настоящему патриотические песни и композиции, посвященные специальной военной операции. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил отмечающий 70-летие певец и композитор Юрий Лоза.

Он пояснил, что чаще всего россияне слышат песни «Я русский!» и «Встанем» в исполнении Shaman, которые больше несут общий смысл, а настоящие композиции о патриотизме широкой публике недоступны.

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В качестве примера Лоза привел собственное произведение, которое написал после начала спецоперации, под названием «Ребята воюют». Музыкант подчеркнул, что шансов на публикацию этой песни практически нет.

«Даже на центральной сцене Грушинского фестиваля в прошлом году запретили патриотические песни. Медиасистема старается остаться в стороне, у нее выжидательная стратегия, как будто она ни при чем», — пожаловался певец.

Отвечая на вопрос о концертах для бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО, Лоза заявил, что это большая головная боль для командиров. Любой артист сейчас — это мишень, поэтому концерты лучше давать в госпиталях и центрах подготовки, которые находятся далеко от линии фронта.

В начале января Юрий Лоза выступил с критикой новогодних шоу, которые шли по российским телеканалам. По его словам, выступающие там артисты пели не для народа, а для себя. В зрителях они совершенно не заинтересованы, и россияне отвечают им тем же. Поэтому рейтинги «голубых огоньков» падают все сильнее.