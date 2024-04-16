Знаменитости 16 апреля 2024, 13:02 Юрий Грымов вспомнил, как уговорил Пугачеву и Леонтьева сменить стиль Режиссер Грымов вспомнил, как повлиял на смену стиля Пугачевой и Леонтьева РИА «Новости»

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Режиссер Юрий Грымов вспомнил, как уговорил артистов Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева сменить привычные образы во время совместной работы над их клипами. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По совету Грымова Примадонна убрала челку в клипе на песню «Сильная женщина плачет у окна». Режиссер отметил, что с такой прической Пугачева больше не снималась никогда.

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«Я горжусь, кстати, тем, что я, наверное, единственный, кто ее уговорил открыть лоб. <…> И мы открыли ей лоб, сделали шляпу. И она там прекрасна. Больше вы не видели Аллу Борисовну с открытым лбом», — подчеркнул он.

Режиссер также переодел Леонтьева. В клипе «Арлекин» тот появился в непривычном для себя образе.

«Мы купили ему плащ, джемпер, брюки. И он, бедный, потом не знал, куда это деть», — поделился Грымов.

По словам клипмейкера, купленные вещи Леонтьев после съемок кому-то подарил. Однако на смену имиджа ради видео он согласился легко и спокойно, доверившись видению режиссера.

Ранее певица Манижа рассказала, как Пугачева помогла ей на Евровидении. Тогда она была в подавленном состоянии из-за травли, оскорблений и расизма в свой адрес.