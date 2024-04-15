15 апреля 2024, 18:55
Манижа рассказала, как Пугачева помогла ей на Евровидении
Певица Манижа призналась, что Пугачева помогла ей со стрессом на Евровидении
Певица Манижа Сангин рассказала, что артистка Алла Пугачева поддержала ее во время конкурса «Евровидение» в 2021 году. Этим она поделилась в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.
По словам Манижи, в тот период она была в подавленном состоянии из-за травли, оскорблений и расизма в свой адрес. Ей поступали угрозы, из-за чего она даже обращалась в полицию.
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Манижа рассказала, что за несколько часов до выступления на международном музыкальном конкурсе ей позвонила Пугачева. Сначала певица не поверила, что это правда, и приняла звонок за шутку.
Примадонна сказала Маниже: «Девочка моя, значит так, запомни одну вещь. Ты работаешь сейчас не для вот этих всех, кто решает. Ты работаешь для людей. Ты для людей поешь эту песню. Люди — это самое главное. Соберись. Ты не победишь этот конкурс. Все равно будет политика, все равно будут сложности. Но помни, ты делаешь это сейчас не для места, а для людей».
Певица подчеркнула, что слова поддержки от Пугачевой помогли ей справиться со стрессом.
Не так давно Примадонна извинилась перед Манижей после теракта в Crocus City Hall. Пугачева попросила прощения за буллинг таджиков после произошедшего.
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