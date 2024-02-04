Знаменитости 04 февраля 2024, 04:02 Юлия Высоцкая поддержала звезду «Холопа» Биковича после увольнения Высоцкая поддержала уволенного из американского сериала «Белый лотос» Биковича РИА «Новости»

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Актриса Юлия Высоцкая поддержала сербского коллегу Милоша Биковича, исключенного из актерского состава американского сериала «Белый лотос» после жалобы украинского МИД. Об этом сообщила«Экспресс газета».

Высоцкая поставила отметку «Нравится» под постом Биковича, в котором он сделал официальное заявление относительно своего исключения из зарубежного проекта.

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Сербский актер с российским гражданством написал в своем микроблоге, что его «участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы».

За несколько часов публикация собрала десятки тысяч лайков и комментариев, поклонники поддержали Биковича.

Ранее кинокритик Сергей Сычев высказался об «отмене» Биковича в сериале HBO. По его словам, телеканал не мог не знать о позиции актера, его работе в России и в целом об отношении к стране.

При этом он не исключил версию о давлении со стороны Украины, добавив, что отмены артистов по тем или иным причинам в Голливуде будут продолжаться и дальше.