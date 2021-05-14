Юлия Пересильд прибудет в Подмосковье на пошив скафандра для съемок на МКС

Актриса Юлия Пересильд посетит научно-производственное предприятие «Звезда» в Московской области, чтобы снят мерки для пошива скафандра. Космический костюм подберут также режиссеру Климу Шипенко и другим космическим туристам, которым предстоит полет к МКС для съемок фильма.

Глава предприятия Сергей Подняков рассказал «Вечерней Москве», что с участников съемок снимут мерки и отольют ложементы.

Скафандр и ложемент должны быть готовы не позднее чем за месяц до старта. К этому времени необходимое оборудование должно быть поставлено на Байконур, рассказал Позняков РИА «Новости».

Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию для съемок фильмов «Вызов». После медицинского и творческого отбора госкомиссия сформировала основной и дублирующий экипажи для кинополета на МКС. Кроме режиссера и актрисы, в космос отправятся дублеры Алена Мордовина и Алексей Дудин. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.