Клима Шипенко отправят на МКС для съемок фильма

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию для съемок фильмов «Вызов». Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

После медицинского и творческого отбора госкомиссия сформировала основной и дублирующий экипажи для кинополета на МКС. В основной вошли Пересильд и Шипенко, в дублирующий — Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Актриса и режиссер будут доставлены на МКС на борту корабля «Союз МС-19». Подготовку к полету будут показывать в эфире Первого канала.

Фильм «Вызов» является частью масштабного проекта, в рамках которого планируется съемка цикла документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли.

По мнению авторов проектов, он может стать наглядным свидетельством, что космос постепенно становится доступным не только для профессионалов. Планируется также, что проект решит новые технические и технологические задачи. Но в пресс-службе не уточнили, о чем именно идет речь.