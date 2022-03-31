Юлия Меньшова опровергла слухи о своей эмиграции

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, дочь режиссера Владимира Меньшова, опровергла слухи о своей эмиграции из в России в разговоре с изданием teleprogramma.pro. На то, что Меньшова уехала, ранее намекнул телеведущий Отар Кушанашвили.

В своем шоу «Каково?» Кушанашвили сказал, что Меньшова «уже далеко», имея в виду, что она уехала из страны. Меньшова однозначно опровергла эту информацию, написала «Экономика сегодня».

«Подобные высказывания обычно игнорирую. В данном случае хочу сказать, что остаюсь в Москве. Всего доброго», — сказала телеведущая.

Из России на фоне последних событий уехали многие знаменитости. Среди них — Иван Ургант, Чулпан Хаматова, певица Клава Кока и другие. Не все одобряют повальную эмиграцию — например, уехавших знаменитостей осудил депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав их трусами и выразив мнение, что они вернутся, когда все уляжется, однако, по мнению депутата, тогда «места им не будет ни на экранах, ни на сцене».