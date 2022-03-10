Милонов осудил уехавших из России звезд

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил российских звезд, которые уехали из страны на фоне обострения ситуации. Своей точкой зрения он поделился с NEWS.ru.

По его мнению, звезды рассчитывают вернуться, когда се уляжется, но их карьера в России уже не будет прежней.

«Они трусы и надеются, что все восстановится, что их фонограмма снова включится за большие бюджетные деньги. Но я думаю, что не включится и места им не будет ни на экранах, ни на сцене», — считает депутат.