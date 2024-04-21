Знаменитости 21 апреля 2024, 22:59 Юлии Самойловой испортили лекарство за 800 тысяч в отеле Геленджика Певице Самойловой погубили препарат «Эврисди» за 800 тысяч в отеле Геленджика РИА «Новости»

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Певице Юлии Самойловой испортили препарат стоимостью почти 800 тысяч рублей в гостинице «Метрополь» в Геленджике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам артистки, в жуткой оплошности виноваты сотрудники отеля. Она использует лекарство под название «Эврисди» (действующее вещество Рисдиплам) для лечения своей редкой болезни — спинальная мышечная атрофия. Препарат стоит 795 тысяч рублей.

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На днях артистка приехала в Краснодарский край для выступления перед детьми. Она остановилась в «Метрополе» и попросила сотрудников отеля положить лекарство в холодильник при температуре 2–8 градусов.

Однако работники халатно отнеслись к ее просьбе и просто заморозили препарат. Из-за этого он стал непригоден к применению.

Сами сотрудники отеля заявили, что такого лекарства нет в Геленджике, поэтому они не знали как с ним обращаться. При этом проигнорировали факт того, что Самойлова дала инструкцию по хранению препарата.

Ранее постоялица истринского отеля рассказала «360», что в столовой ей подали несвежий оливье. При этом посетители продолжают есть некачественный салат.