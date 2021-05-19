Яна Чурикова рассказала о дисциплине певицы Manizhа на Евровидении

Телеведущая и комментатор Евровидения Яна Чурикова рассказала о дисциплине певицы Manizhа на международном песенном конкурсе. Также она назвала своих фаворитов кроме России, написал сайт URA.ru.

Чурикова отметила, что Manizhа — сосредоточенная, профессионально ориентированная и дисциплинированная артистка.

«Вот ей и ребятам сказали сидеть в отеле и никуда не ходить, вот они сидят и никуда не ходят: отель — площадка, отель — площадка, и все. Это профессионализм, и это меня очень подкупает», — уточнила ведущая.

Она призналась, что ей нравятся артисты, представляющие Бельгию и Мальту. Яне нравится необычная музыка, которая не совсем вписывается в формат Евровидения. Телеведущая отказалась делать прогнозы по результатам конкурса. Знаменитость сослалась на суеверие и непростое отношение к российской заявке внутри самой страны.

Чурикова подчеркнула, что задача России полностью выполнена, так как Manizhа вышла в финал. Она пожелала всем участникам мероприятия хорошего выступления.

Ранее сообщалось, что выступление представительницы России на Евровидении с песней Russian Woman набрало более 1,1 миллиона просмотров на официальном канале конкурса в YouTube.