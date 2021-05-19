Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube Евровидения-2021

Выступление представительницы России на Евровидении с песней Russian Woman набрало более 1,1 миллиона просмотров на официальном канале конкурса в YouTube.

Видео поставили 87 тысяч лайков и 10 тысяч дизлайков.

«Выступление российской певицы Manizha с песней Russian Woman на Евровидении-2021 в Роттердаме, тепло принятое публикой и прессой, с ходу вырвалось в лидеры среди всех номеров вчерашнего первого полуфинала на официальном YouTube-канале конкурса и уже наутро набрало первый миллион просмотров», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Первого канала.

До этого видео на конкурсную песню Manizha во время национального отбора, прошедшего на Первом канале 8 марта, стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе — 11 миллионов просмотров.

Международный музыкальный конкурс Евровидение в этом году возвращается после карантина. В прошлом году из-за коронавируса его пришлось отменить. Конкурс проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.