03 апреля 2024, 05:04
Яковлева рассказала, каким при жизни был Андрей Миронов
Актриса Яковлева: Андрей Миронов был неуверенным в себе и скромным
Актер Андрей Миронов был скромным и неуверенным в себе человеком. Об этом заявила народная артистка России Алена Яковлева в беседе с News.ru.
«При своей огромной популярности и востребованности он не был „звездой“ в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, не уверен в себе, рефлексировал периодически», — заявила она.
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Артистка поделилась воспоминанием о разговоре с Мироновым во время общей поездки на спектакль. В тот день он поинтересовался у женщины, можно ли назвать его артистом ее поколения. Она ответила положительно, однако это не устроило актера. Он признался, что хочет соответствовать этому поколению.
«Андрей Александрович был уникальным человеком, когда он пришел в театр, то стало очевидным, что пришла звезда», — рассказала Яковлева.
Ранее заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал, что Миронов мучился от тяжелого недуга при жизни. Он подчеркнул, что мужчина выходил на сцену, преодолевая сильные боли.
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