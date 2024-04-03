Знаменитости 03 апреля 2024, 05:04 Яковлева рассказала, каким при жизни был Андрей Миронов Актриса Яковлева: Андрей Миронов был неуверенным в себе и скромным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актер Андрей Миронов был скромным и неуверенным в себе человеком. Об этом заявила народная артистка России Алена Яковлева в беседе с News.ru.

«При своей огромной популярности и востребованности он не был „звездой“ в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, не уверен в себе, рефлексировал периодически», — заявила она.

Реклама

Артистка поделилась воспоминанием о разговоре с Мироновым во время общей поездки на спектакль. В тот день он поинтересовался у женщины, можно ли назвать его артистом ее поколения. Она ответила положительно, однако это не устроило актера. Он признался, что хочет соответствовать этому поколению.

«Андрей Александрович был уникальным человеком, когда он пришел в театр, то стало очевидным, что пришла звезда», — рассказала Яковлева.

Ранее заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал, что Миронов мучился от тяжелого недуга при жизни. Он подчеркнул, что мужчина выходил на сцену, преодолевая сильные боли.