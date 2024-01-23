Знаменитости 23 января 2024, 05:27 Долинский рассказал, какая болезнь мучила Андрея Миронова Долинский: Андрей Миронов страдал от сильнейшего фурункулеза Igor Gnevashev/Russian Look / Global Look Press

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Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал «Аргументам и Фактам», каким в жизни был актер Андрей Миронов, с которым он дружил. Миронов выходил на сцену, преодолевая сильные боли от тяжелой болезни, отметил Долинский.

Актер рассказал, как однажды застал Миронова, когда тот менял окровавленную рубашку между актами спектакля.

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«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли… Но через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех», — поделился Долинский.

Миронов был огромным тружеником и любил свою профессию, в то же время он был очень ранимым и болезненно относился к любой критике.

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