«Я заслужила этот день». Manizha рассказала о настрое перед финалом Евровидения

Manizha, готовясь к финалу Евровидения, хочет максимально насладиться этим днем. Об этом певица, которая представит Россию на конкурсе, рассказала ТАСС.

«Столько всего произошло за эти два-три месяца, что я спокойна, я уверенна. Я заслужила этот день», — сказала исполнительница.

Гордостью для Manizha служит то, что она споет в финале международного конкурса на русском языке.

«Многие подпевают нашей песне, знают такие слова, как „красавица“, „ручечки“. Это очень трогательно», — рассказала она.

Ей самой нравятся аутентичные артисты, которые поют на своем языке. Manizha отметила конкурсантов из Франции, Швейцарии, Украины. Ей понравилась и певица из Хорватии.

По ее словам, от России еще никто не выступал на Евровидении с песнями, в которых поднимались такие социальные темы.

На репетиции в субботу Manizha заменила одну из строчек своей песни. Вместо «А себя я чертовски люблю» она спела: Europe, I Love You (Европа, я люблю тебя). Но это не значит, что вечером она споет свою песню как-то по-другому. Певица объяснила, что они с музыкантами просто решили немного расслабиться, чтобы им не приелось их выступление.

Финал конкурса Евровидение пройдет сегодня в Роттердаме. Начало трансляции в 22:00. Manizha выступит под пятым номером.