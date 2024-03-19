Знаменитости 19 марта 2024, 16:51 «Я у Хайдарова. Ха-ха». Муж экс-солистки «Тату» пошутил после операции Муж экс-солистки «Тату» пошутил, что сделал операцию у Хайдарова Freepik

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Супруга певицы Лены Катиной Дмитрия Спиридонова прооперировали в подмосковной больнице. Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram* первое видео после хирургического вмешательства и пошутил про скандального врача Тимура Хайдарова.

«Всем привет! Меня только что привезли в палату. Так и хочется пошутить: „Я у Хайдарова“. Ха-ха. Но нет, мне удаляли полипы и кисту», — уточнил мужчина.

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Спиридонов признался, что его чувство юмора родилось на пять минут раньше него. Также он рассказал о желании покурить кальян после операции.

Затем предприниматель озадачился вопросом на тему необходимости «докрещивания» нового носа в случае пластической операции.

«Получается, что мне надо еще крестного и крестную искать? Короче, столько дел», — пошутил он.

Спиридонов предположил, что большую часть из того, что он сказал, пробудившись от наркоза, «выдернут из контекста» и мужчина «огребет».

Экс-участница «Тату» Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов поженились в 2022 году. Молодожены просто расписалась в МФЦ.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.