Бывшая участница «Тату» Лена Катина вышла замуж за миллионера Спиридонова

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов поженились. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Экономика сегодня», они расписались в обычном МФЦ. Спиридонов рассказал, что Катина опоздала на роспись.

«Я никогда не расписывался в МФЦ. Стоим в очереди, представляете? А она опоздала, представляете? У меня одни нервы были», - поделился он.

По данным издания, мужчина болеет раком щитовидной железы.

Ранее Катина стала героиней программы «Секрет на миллион». Она призналась ведущей проекта Лере Кудрявцевой, что в 11 лет пережила изнасилование.

Певица призналась, что много лет не могла говорить об этом. Она обратилась к психологу, только когда повзрослела. Со специалистом ей удалось проработать травму, поэтому теперь Катина смогла публично рассказать о том, что с ней произошло.

«Было так мерзко, это было ужасно мерзко!» — поделилась женщина.

По ее словам, первой о случившемся узнала мама. Личность преступника, а также информацию о том, ответил ли он за содеянное, певица не раскрыла.