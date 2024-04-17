Знаменитости 17 апреля 2024, 13:37 «Я такого не видала!» Миронова сравнила потоп в Дубае с паводком в Оренбурге Актриса Миронова сравнила потоп в Дубае с паводком в Оренбурге Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Актриса Мария Миронова оказалась в Дубае во время потопа. В своих социальных сетях она заявила, что никогда не видела такой грозы.

Миронова сравнила потоп с паводком в Оренбурге. По ее словам, отель, в котором находилась девушка, не справился с поднявшимся уровнем воды.

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«У нас тут потоп, я такого не видала! Все везде течет!» — продемонстрировала она.

Актриса рассказала, что в течение 3,5 часа она пыталась доехать с сыном до торгового центра. Однако в середине пути они встали в плотную пробку и увидели плывущие машины. Таксист заявил им, что на обратный путь потребуется в два раза больше времени.

«Вот такая стихия сейчас во всем мире. Что-то, может, мы не то делаем, что такая стихия», — подытожила Миронова.

Накануне Дубай ушел под воду из-за сильных ливней. Сливы на улицах работали плохо, так как они не приспособлены с подобным погодным условиям. В городе невозможно заказать доставку еды или продуктов, задерживают авиарейсы, а местные власти советуют жителям не выходить из дома.