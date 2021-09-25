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    25 сентября 2021, 13:47

    «Я так жить больше не готова». Крапивина призналась, что замучилась продюсировать Лободу

    Александр Блинов

    Нателла Крапивина призналась, что после работы с певицей Лободой больше не готова продюсировать других артистов. Крапивина заявила, что посвящала своей подопечной 99% времени. Об этом она рассказала в передаче «Кино в деталях» на СТС.

    «Я так жить больше не готова». Крапивина призналась, что замучилась продюсировать Лободу

    Крапивина объяснила, что Лобода на протяжении многих лет была ее единственным артистом, поэтому после расторжения контракта она объявила об уходе из шоу-бизнеса. Но вскоре все-таки пообещала вернуться. Однако опыт работы с Лободой заставил ее поменять ориентиры.

    «Но уйти совсем я не могу. Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% твоего времени. Я так жить больше не готова», — сказала Крапивина.

    Экс-продюсер Лободы поделилась своими ближайшими планами. Она собирается заняться менеджментом молодых артистов. Крапивина намерена создать собственный музыкальный лейбл, чтобы продвигать подающие надежды таланты.

    Крапивина рассчитывает вернуться и к съемкам фильмов, несмотря на то, что ее последние работы не были тепло восприняты ни критиками, ни зрителями.

    Крапивина прекратила сотрудничество с Лободой после скандала с Филиппом Киркоровым. Тогда продюсер оставила едкий комментарий под фотографией, на которой певец держал под руку Даву.