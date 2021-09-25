«Я так жить больше не готова». Крапивина призналась, что замучилась продюсировать Лободу

Нателла Крапивина призналась, что после работы с певицей Лободой больше не готова продюсировать других артистов. Крапивина заявила, что посвящала своей подопечной 99% времени. Об этом она рассказала в передаче «Кино в деталях» на СТС.

Крапивина объяснила, что Лобода на протяжении многих лет была ее единственным артистом, поэтому после расторжения контракта она объявила об уходе из шоу-бизнеса. Но вскоре все-таки пообещала вернуться. Однако опыт работы с Лободой заставил ее поменять ориентиры.

«Но уйти совсем я не могу. Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% твоего времени. Я так жить больше не готова», — сказала Крапивина.

Экс-продюсер Лободы поделилась своими ближайшими планами. Она собирается заняться менеджментом молодых артистов. Крапивина намерена создать собственный музыкальный лейбл, чтобы продвигать подающие надежды таланты.

Крапивина рассчитывает вернуться и к съемкам фильмов, несмотря на то, что ее последние работы не были тепло восприняты ни критиками, ни зрителями.

Крапивина прекратила сотрудничество с Лободой после скандала с Филиппом Киркоровым. Тогда продюсер оставила едкий комментарий под фотографией, на которой певец держал под руку Даву.