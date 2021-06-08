Лобода осталась без продюсера после скандала с Киркоровым

Продюсер Нателла Крапивина решила расторгнуть контракт с певицей Светланой Лободой. К шоу-бизнесу она больше не хочет иметь никакого отношения.

Крапивина заявила о своем решении в Instagram. Ее сотрудничество с Лободой длилось более 10 лет.

«Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала продюсер.

Скандал вокруг Крапивиной разгорелся после ее едких комментариев под кадром, на котором Филипп Киркоров держит под руку блогера Даву (Давида Манукяна).

«Паноптикум в чистом виде. Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки», — подчеркнула продюсер, намекнув на нетрадиционные отношения мужчин.

Киркоров в ответ записал несколько видеороликов, где раскрыл коллегам правду — «что о нас думает команда Лободы». Певицу и ее окружение певец обвинил в гомофобии и плагиате. Якобы Лобода воспользовалась идеями, взятыми из творчества американской певицы Бейонсе.

После высказываний Киркорова появилось заявление Крапивиной об уходе из шоу-бизнеса.