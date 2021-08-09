«Уникальный случай». МакSим переведут в обычную палату

Певицу МакSим, которая пришла в себя после продолжительной комы, готовят к переводу из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова.

«Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату», — написала представитель певицы в Instagram.

Врачи пока не называют сроков, когда МакSим могут окончательно выписать из больницы. Однако этот день не за горами, отметила Соколова. Но артистке потребуется еще длительное время для восстановления.

«Доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход», — рассказала менеджер.

МакSим уже способна ходить без помощи посторонних, есть и разговаривать. Однако энергии пока недостаточно. Артистке запрещено выступать и летать на самолетах, на какой срок — будет зависеть от процесса восстановления легких, написала Соколова.

О том, что МакSим полностью пришла в сознание и начала самостоятельно дышать, стало известно 7 августа. Сообщалось, что певица смеется и шутит.