Моргенштерн отказался говорить с Собчак на премии «Муз-ТВ». Видео

Рэпер Алишер Моргенштерн отказался общаться с ведущей премии «Муз-ТВ» Ксенией Собчак. На церемонии она подошла к музыканту и всячески пыталась вывести его на разговор, но певец не поддавался. Этот фрагмент появился в соцсетях.

На кадрах видно, что Моргенштерн сидит в кресле-каталке. Рядом с ним находится его девушка Дилара.

Собчак пытается разговорить рэпера, но у нее ничего не выходит. После этого ведущая начинает его подкалывать, заявляя, что он недостаточно смелый, чтобы с ней общаться. Певец подзывает ее жестом поближе.

«Вот так вот вы будете своему официанту делать. Мне так делать не надо», — говорит ведущая.

Далее она сообщает, что пыталась договориться об интервью с рэпером, но «он назвал пять миллионов рублей».

«Я его, конечно, послала на хрен», — говорит ведущая.

Моргенштерну 23 года. В пятницу он сообщил, что попал в больницу с почечной коликой. Вечером рэпер появился на премии «Муз-ТВ» в инвалидном кресле. На сцену, где Моргенштерну вручили награду, его вывез Тимати. В зале Моргенштерн вставал с кресла, чтобы потанцевать.