«Я поступил несправедливо»: Козловский признался в разрыве с Зуевой

Российский актер и режиссер Данила Козловский в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» признался, что плохо поступил со своей бывшей девушкой, актрисой Ольгой Зуевой, написал iReactor.

Он впервые подтвердил, что расстался с матерью своей дочери. Козловский рассказал журналистке Ирине Шихман, что виноват в разрыве.

«Я не хочу анализировать. Это наша жизнь, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал гадко», — подчеркнул актер.

СМИ начали писать о расставании Данилы с Ольгой еще летом прошлого года. Мужчину заметили вместе с его коллегой Оксаной Акиньшиной. В Сети стали ходить слухи, что артисты отдыхали вместе в Турции.

Ранее стало известно, что Данила Козловский и Александр Петров впервые встретятся на съемочной площадке. Они сыграют друзей в сериале «Надвое». Фильм расскажет историю двух лучших друзей, которые работают вместе. Они едут в командировку в Санкт-Петербург и там знакомятся с двумя девушками.