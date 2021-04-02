Козловский и Петров впервые сыграют в одном сериале

Одни из самых популярных современных российских актеров Данила Козловский и Александр Петров впервые встретятся на съемочной площадке. Они сыграют друзей в сериале «Надвое». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия 1».

«Продюсерская компания Валерия Тодоровского приступила к съемкам многосерийного телевизионного фильма „Надвое“ по заказу телеканала „Россия 1“ и онлайн-сервиса more.tv. Впервые на съемочной площадке встретятся два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петров. Режиссером проекта стал Валерий Тодоровский», — рассказали в пресс-службе.

Фильм расскажет историю двух лучших друзей, которые работают вместе. Они едут в командировку в Санкт-Петербург и там знакомятся с двумя девушками. Эта встреча полностью меняет жизнь героев Козловского и Петрова. В фильме сыграют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

В сентябре 2020 года Данила Козловский занял первую строчку в рейтинга главных российских актеров последних десяти лет.